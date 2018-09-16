Кадыров: В мире нигде так не любят и не почитают женщин, как в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил женщин республики с Днём чеченской женщины 16 сентября. В тексте своего поста «ВКонтакте» он выразил свою радость от того, что в Чечне к женщинам относятся с уважением и любовью.

«Наступил один из самых добрых, значимых, радостных и приятных праздников! Конечно, вы догадались, что речь идет о Дне чеченской женщины! Я просто уверен, в мире нет ни одного другого праздника, в ходе которого с такой нежной любовью, уважением, почитанием чествуют женщин. Наши бабушки, матери, сёстры, дочери и супруги заслужили этого!» — написал глава республики.

Кадыров в шутку отметил, что больше всего этого дня ждут продавцы цветов, поскольку в праздник чеченской женщины они продают больше товара, чем за несколько месяцев.

Отдельно глава Чечни поздравил свою мать Аймани Кадырову, которая является президентом Фонда Ахмата Кадырова.

«Я счастлив, что в Чечне подавляющее большинство сыновей с огромной любовью и уважением относятся к родным матерям и женщинам... Чеченская поговорка гласит, что в обществе, не уважающем женщин, не бывает достойных мужчин! Мы об этом помним всегда!» — заключил Кадыров.

Праздник основан в 2009 году в память о 46 чеченских девушках, погибших во время Кавказской войны. В сентябре 1819 года войска генерала Ермолова сожгли чеченское село Дади-юрт; захваченные в плен 46 девушек во главе с Дадин Айбикой при переправе через Терек бросились в реку, не захотев, «чтобы их касались руки тех, кто повинен в убийстве отцов, матерей, братьев, сестёр, повинен в сожжении родного села».