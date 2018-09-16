Российские ракетоносцы впервые с советских времен пролетели через Северный полюс

Министерство обороны России сообщило, что в августе два российских стратегических ракетоносца ТУ-160 «впервые с советских времен» совершили полет через Северный полюс. Об этом 16 сентября со ссылкой на ТАСС пишет NEWSru.com.

Самолеты пролетели более восьми тысяч километров – из Саратовской области на Чукотку, на пути туда зайдя к Северному полюсу, а на обратном – выполнив боевую задачу. В ходе полета они дозаправились в воздухе и совершили условные пуски ракет по наземным целям в Республике Коми.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы с крылом изменяемой стреловидности ТУ-160 были разработаны в 1970-х годах и получили среди летчиков прозвище «Белые лебеди». Первый полет такой машины состоялся 18 декабря 1981 года, с тех пор, по данным «Википедии», их было произведено 35 единиц. В настоящее время реализуется «Программа 2020», в рамках которой «Белый лебедь» проходит модернизацию. Ожидается, что после 2020 года в состав вооруженных сил поступят 50 новых самолетов новой версии той же машины — ТУ-160М2.