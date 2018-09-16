Ротенберг рассказал о «золотом пиночке» и о налогах от строителей Крымского моста
Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» за время работы над проектом Крымского моста перечислили с 2015 по 2017 год в бюджет 120 миллиардов рублей налогов – «это приличная, большая цифра», рассказал председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передаёт 16 сентября РБК.
Строительство Крымского моста, генподрядчиком которого выступил «Стройгазмонтаж» Ротенберга, началось в феврале 2016 года. Движение по мосту легковых автомобилей было запущено раньше срока — 16 мая 2018 года, движение грузовиков планируется открыть осенью. В 2019 году ожидается запуск железнодорожной части Крымского моста. Протяженность моста составляет 19 км, его возведение обошлось в 228,3 млрд руб.
Также «Стройгазмонтаж» выступает подрядчиком реконструкции и строительства в детском лагере «Артек» в Крыму. В 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу развития «Артека» до 2020 года, в которой предусмотрен капитальный ремонт объектов лагеря, реконструкция, строительство общелагерных объектов.
Ротенберг подчеркнул, что его компания «по-государственному» относится к полученным заказам: делает работу в срок и не раздувает бюджеты. Комментируя строительство Крымского моста, Ротенберг указал, что его компании не выходят за смету, которая составляет 227,9 миллиарда рублей. «Никаких дополнительных ресурсов финансовых не просим», — добавил он.
А соблюдать сроки помогает один трюк. «Бывает и так, там такой легкий золотой пиночек — он никогда не вредит», — цитирует Ротенберга РБК. В основном рабочие «настолько прониклись всеми этими идеями, что «особо такого золотого пинка и не требуется». «Только если приехать — похвалить», — добавил он.
Бизнесмен не считает себя «одним из королей госзаказа», скорее – «уцененным королем», поскольку связанные с ним компании используют максимум 17% рынка. «До королевства тут абсолютно далеко», — сказал Ротенберг.
В конце августа стало известно, что СГМ Ротенберга построит две нитки магистрального газопровода и четыре нитки газопровода диаметром 800 мм в рамках реализации проекта «Северный поток-2».
Сегодня Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин, «если будет поставлена такая задача», поскольку у компании есть все необходимые условия, чтобы справиться с данным проектом. Если проект изначально выставят на конкурс, то «Стройгазмонтаж» примет в нем участие.
Справка:
В июле президент России Владимир Путин поручил правительству проработать экономические показатели проекта Сахалинского моста. По его мнению, «возведение моста раскрыло бы потенциал портов региона». Однако на Восточном экономическом форуме во Владивостоке ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров, писали «Ведомости». В связи с этим Путин вновь поставил кабмину задачу изучить показатели проекта и просчитать объем перевозок.