Ротенберг рассказал о «золотом пиночке» и о налогах от строителей Крымского моста

Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» за время работы над проектом Крымского моста перечислили с 2015 по 2017 год в бюджет 120 миллиардов рублей налогов – «это приличная, большая цифра», рассказал председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», передаёт 16 сентября РБК.



Строительство Крымского моста, генподрядчиком которого выступил «Стройгазмонтаж» Ротенберга, началось в феврале 2016 года. Движение по мосту легковых автомобилей было запущено раньше срока — 16 мая 2018 года, движение грузовиков планируется открыть осенью. В 2019 году ожидается запуск железнодорожной части Крымского моста. Протяженность моста составляет 19 км, его возведение обошлось в 228,3 млрд руб.

Также «Стройгазмонтаж» выступает подрядчиком реконструкции и строительства в детском лагере «Артек» в Крыму. В 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу развития «Артека» до 2020 года, в которой предусмотрен капитальный ремонт объектов лагеря, реконструкция, строительство общелагерных объектов.

Ротенберг подчеркнул, что его компания «по-государственному» относится к полученным заказам: делает работу в срок и не раздувает бюджеты. Комментируя строительство Крымского моста, Ротенберг указал, что его компании не выходят за смету, которая составляет 227,9 миллиарда рублей. «Никаких дополнительных ресурсов финансовых не просим», — добавил он.

А соблюдать сроки помогает один трюк. «Бывает и так, там такой легкий золотой пиночек — он никогда не вредит», — цитирует Ротенберга РБК. В основном рабочие «настолько прониклись всеми этими идеями, что «особо такого золотого пинка и не требуется». «Только если приехать — похвалить», — добавил он.

Бизнесмен не считает себя «одним из королей госзаказа», скорее – «уцененным королем», поскольку связанные с ним компании используют максимум 17% рынка. «До королевства тут абсолютно далеко», — сказал Ротенберг.

В конце августа стало известно, что СГМ Ротенберга построит две нитки магистрального газопровода и четыре нитки газопровода диаметром 800 мм в рамках реализации проекта «Северный поток-2».

Сегодня Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин, «если будет поставлена такая задача», поскольку у компании есть все необходимые условия, чтобы справиться с данным проектом. Если проект изначально выставят на конкурс, то «Стройгазмонтаж» примет в нем участие.