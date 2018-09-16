В деле с «Новичком» обнаружились новенькие: «Доктор Новичок» и его сообщник
Британские спецслужбы сообщили еще о двух подозреваемых по делу Скрипалей — медике по прозвищу «Доктор Новичок» и неком другом неизвестном доселе его сообщнике, предположительно, работающем в российском посольстве. Такую информацию публикует британское издание The Mirror.
Сообщается, что два новых потенциальных соучастника преступления прикрывали Петрова и Боширова в их операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Детали об этих двух фигурах пока держатся в секрете. Источник издания, однако, предположил, что медик понадобился для предотвращения «перекрестного загрязнения» или на случай, если отравители сами случайно подвергнутся воздействию препарата. Четвертый мог быть передаточным звеном. С ними Петров и Боширов, предположительно, встретились после регистрации в отеле в восточном Лондоне.
По данным других источников издания, британская полиция в курсе данных реальных паспортов Петрова и Боширова: обилие камер наблюдения и систем распознавания лиц дает возможность связать их с паспортами, которые использовались в годы, предшествовавшие атаке.
Напомним, Петров и Боширов подозреваются британскими спецслужбами в отравлении веществом «Новичок» в городе Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей 4 марта 2018 года. Пострадавшие выжили, однако, позднее скончалась британская гражданка, как предполагается, соприкоснувшаяся с отравленным предметом.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.