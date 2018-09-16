В деле с «Новичком» обнаружились новенькие: «Доктор Новичок» и его сообщник

Британские спецслужбы сообщили еще о двух подозреваемых по делу Скрипалей — медике по прозвищу «Доктор Новичок» и неком другом неизвестном доселе его сообщнике, предположительно, работающем в российском посольстве. Такую информацию публикует британское издание The Mirror.

Сообщается, что два новых потенциальных соучастника преступления прикрывали Петрова и Боширова в их операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Детали об этих двух фигурах пока держатся в секрете. Источник издания, однако, предположил, что медик понадобился для предотвращения «перекрестного загрязнения» или на случай, если отравители сами случайно подвергнутся воздействию препарата. Четвертый мог быть передаточным звеном. С ними Петров и Боширов, предположительно, встретились после регистрации в отеле в восточном Лондоне.

По данным других источников издания, британская полиция в курсе данных реальных паспортов Петрова и Боширова: обилие камер наблюдения и систем распознавания лиц дает возможность связать их с паспортами, которые использовались в годы, предшествовавшие атаке.

Напомним, Петров и Боширов подозреваются британскими спецслужбами в отравлении веществом «Новичок» в городе Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей 4 марта 2018 года. Пострадавшие выжили, однако, позднее скончалась британская гражданка, как предполагается, соприкоснувшаяся с отравленным предметом.