Ибрагимович забил 500-й гол – с разворота. Больше только Роналду и Месси

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» шведский форвард Златан Ибрагимович в мачте против «Торонто» 16 сентября забил пятисотый гол в своей карьере. Он сделал это в одно касание с разворота. Правда, победить это не помогло: к моменту гола его команда проигрывала 0:3, а в итоге проиграла 3:5.

После матча футболист, известный некоторой хвастливостью, выложил пост в своём твиттере, назвав себя «богом голов».

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой текущего года на правах свободного агента, напоминает «Евроспорт». До этого он играл и забивал в десятке клубов: «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборная Швеции.

Ибрагимович – третий из действующих футболистов, имеющих полтысячи голов на своём счету. Больше забили только Лионель Месси («Барселона») с 621 мячом и Криштиану Роналду («Ювентус») с 658 мячами.