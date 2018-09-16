Петров и Боширов и правда «отрывались» в Лондоне: их запомнили с проституткой

Громкий секс, запах наркотиков и грязища в номере — такими запомнили россиян Петрова и Боширова в гостинице на востоке Лондона накануне их визита в Солсбери. Британский таблоид The Sun наведался в тот отель, где останавливались подозреваемые в отравлении Скрипалей, и опросил свидетелей.

Оказалось, запомнить их было несложно, гораздо труднее забыть. Персонал рассказывал, что остальные гости неоднократно жаловались на шум из номера стоимостью 75 фунтов за ночь, в котором поселились «агенты Кремля». Из-под их двери сочился характерный запах наркотиков, а звуки не оставляли сомнений: в номере бурно занимались сексом. «Вряд ли друг с другом, там определенно была женщина», – предположил в беседе с корреспондентом один из гостей, добавив, что, по-видимому, это была проститутка.

Уборка номера после бурной вечеринки, начавшейся около 19 часов и продолжавшейся до утра, заняла у сотрудницы весь следующий день — таблоид публикует его фотографию, правда, указывая, что с тех пор в нем перекрасили стены.

Напомним, 13 сентября в своем интервью телеканалу Russia Today Петров и Боширов рассказали, что ездили в Великобританию «оторваться». «Мы планировали оторваться в Лондоне, – объяснил Петров. – Это была не бизнес-поездка. Мы планировали, что и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, естественно, это все должно было быть одним днем». Позже фраза подозреваемого стала объектом насмешек.