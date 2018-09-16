Неделя в Петербурге начнётся со штормового ветра, ливней и града

Рабочая пятидневка в Петербурге начнется с дурной погоды. Жителей и гостей города 17 сентября, по прогнозам синоптиков, будут ждать грозы, ливни и даже град. Возможно усиление ветра порывами до 18 метров в секунду.

На понедельнике природные катаклизмы не закончатся. Во вторник нам обещан похожий сценарий. При этом средняя температура воздуха не поднимется выше 15 градусов по Цельсию, ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов.

ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области рекомендует в случае резкого ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте или вовсе остаться дома.

Напомним, в середине уходящей недели Петербург также пережил удары сильного ветра, града и повышение уровня воды в реках. Горожане активно делились в соцсетях фотографиями и видео последствий непогоды.