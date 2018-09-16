Скейтбордисты в Сестрорецке опрокинули «Делимобиль» и забросили «Газель» на «Лексус»

Зрелищные последствия аварии с участием каршерингового автомобиля показывают очевидцы в петербургских соцсетях днём 16 сентября.

ДТП произошло около 5:30 утра в Сестрорецке в районе домов 320-334 по Приморскому шоссе. «Разбудили в 5:30 весь дом. А виновники – двое мальчишек на вид лет по 15-18. Врезались в «Газель», перевернулись, быстро выбрались из «Делимобиля» и на скейтбордах умчались», – рассказывает Александр в группе «Новости Сестрорецка» «Вконтакте». Припаркованную «Газель» от удара забросило на стоящий рядом «Лексус» с иностранными номерами.

Видео: YouTube/newsestroreckru

Судя по всему, никто не пострадал. Первую фотографию очевидец сделал ещё в темноте, когда «Хёндэ» лежал на боку.

Получается, что это первая авария с участием машины компании «Делимобиль» в Петербурге за воскресенье. Вторая была днём на КАД – массовая, в которой «Делимобиль», как говорят, загнал под фуру другую каршеринговую машину, и «Поло», по образному выражению очевидца, превратился в «Смарт».