Учитель рассказал, когда снимет обещанный фильм о Цое

Кинорежиссер Алексей Учитель в день открытия кинофестиваля «Послание к человеку» рассказал о том, когда ждать его фильм про Виктора Цоя, анонсированный еще год назад. По новой информации, к съемкам планируется приступить в мае 2019 года.

Рассказывая о фигуре Цоя в своей жизни (именно его музыкой в этом году сопровождали торжественную церемонию открытия кинофестиваля на Дворцовой площади), Учитель напомнил, что это человек, которого он «знал, снимал и очень любил».

Как сообщалось ранее, картина расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда Цой погиб в автокатастрофе. Сценаристом называют Александра Гоноровского.

Это будет не первый фильм Алексея Учителя про Виктора Цоя. Ранее режиссер снял картины «Рок» (1988) и «Последний герой» (1992).