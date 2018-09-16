В Кремле рассказали о работе над мирным договором с Японией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России продолжить переговоры с Японией о заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт 16 сентября «Газета.Ru».

Песков отметил, что у обеих стран есть свои ограничения и нюансы в подходах, однако стратегически лидеры стран подтвердили намерение работать для заключения мирного договора.

«И никто не отказывается от намерения все-таки продолжать переговоры, чтобы выйти на консенсус. Идея действительно была озвучена Путиным во время дискуссии с учетом того, что было сказано господином Абэ во время пленарной сессии», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что для каждой стороны этот вопрос имеет исключительную важность.

14 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность снова встретиться в Путиным до конца года. Она может состояться в ноябре или декабре 2018 года.