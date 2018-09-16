«Зенит» четвёртый раз победил на выезде

«Зенит» 16 сентября обыграл «Оренбург» в матче седьмого тура чемпионата России со счётом 2:1, одержав четвёртую выездную победу подряд в первенстве.

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик». Счёт «Зенит» открыл на 14-й минуте и удвоил перед самым перерывом. Сразу после перерыва хозяева забили ответный гол.

«Зенит» сейчас имеет 19 очков и лидирует в таблице чемпионата России.