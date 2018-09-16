«Зенит» четвёртый раз победил на выезде
«Зенит» 16 сентября обыграл «Оренбург» в матче седьмого тура чемпионата России со счётом 2:1, одержав четвёртую выездную победу подряд в первенстве.
Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик». Счёт «Зенит» открыл на 14-й минуте и удвоил перед самым перерывом. Сразу после перерыва хозяева забили ответный гол.
«Зенит» сейчас имеет 19 очков и лидирует в таблице чемпионата России.
Фоторепортаж из Оренбурга: https://t.co/rN8arSSLYa#ОренбургЗенит pic.twitter.com/fBpNEK44b6
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 16, 2018