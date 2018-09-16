В двух иномарках в ДТП под Воронежем сгорели заживо пять человек

Страшная авария случилась рано утром 16 сентября на 23-м километре автодороги Воронеж – Нововоронеж в Новоусманском районе Воронежской области.

Как сообщает региональная ГИБДД, произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Джетта», который двигался в направлении Нововоронежа, и встречного «Ауди 100». обе машины вспыхнули.

Погибли водитель и пассажир «Джетты», а также водитель и два пассажира «Ауди».

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и личности погибших.