Число жертв супертайфуна на Филиппинах растет на десятки. Таиланд залило полностью

Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна «Мангхут», обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч.

Сильны разрушения и в Таиланде: там по всей стране, от юга до севера, идет наводнение, вызванное сильными дождями. В зонах бедствия, по данным Bangkok Post, оказались около 60 тысяч местных жителей.

По прежнему парализован один из крупнейших азиатских хабов — аэропорт Гонконга: на его онлайн-табло все рейсы, как на прибытие, так и на отправление, значатся отмененными или (в редких случаях) отложенными.

При этом стихия продолжает бушевать и в США: по данным CNN, число жертв тропического шторма «Флоренс» выросло до 13 человек.