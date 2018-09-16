Фестиваль света окрасит стены СКК. На «космос» Смольный даёт 43 млн рублей

Петербургский комитет по развитию туризма намерен провести очередной фестиваль света с участием лазерных квадрокоптеров и 3D-mapping шоу на площадке СКК «Петербургский» с 5 по 7 ноября. Организацию мероприятия, включая угощение почетных гостей, в Смольном оценили в 39,7 миллиона рублей, рекламную кампанию праздника — в 3,5 миллиона рублей.

Информацию о проведении фестиваля «Фонтанка» узнала на портале госзакупок. Петербургский комитет по развитию туризма объявил сразу два конкурса: на проведение самого фестиваля света (39,689 миллиона рублей) и на его рекламную кампанию (3,487 миллиона рублей).

В конкурсной документации значится, что победитель, то есть будущий организатор фестиваля должен устроить световое лазерное шоу с участием 12 квадрокоптеров и провести соревнования шести команд по свето-художественному мастерству с элементами 3D mapping — в Смольном хотят видеть не менее четырёх коллективов международного уровня.

Тема, которую предстоит раскрыть в представлении, — история спорта и космоса. Экраном для демонстрации световых фантазий станет фронтальная часть фасада СКК «Петербургский», со стороны улицы Юрия Гагарина. Ожидаемое число посетителей – 15 тысяч зрителей в каждый день мероприятия.

Также на фестиваль света Смольный ждет 180 почётных гостей. Как говорится в техзадании, гостей разместят в шатрах и будут потчевать тремя видами горячих блюд, холодными закусками, салатами, выпечкой и безалкогольными напитками. Угощение и установку шатров оценили в 2,4 миллиона рублей.

Рекламную кампанию фестиваля света, которая должна стартовать в октябре, развернут на международном уровне. Победителю конкурса предстоит разработать её дизайн и концепцию, запустить рекламу в СМИ (газеты, федеральные телеканалы, радиостанции), задействовать блогеров – 100-тысячников, в том числе из стран Европы и Азии, создать и распространить в Сети вирусные ролики с участием звёзд, а также охватить рекламой российские и зарубежные сети ресторанов, кафе, книжных магазинов и кинотеатров.

Фестиваль света пройдет в Петербурге в третий раз. В прошлом году холстами для светового представления стали крейсер «Аврора» и здание Эрмитажа.