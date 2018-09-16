Шесть побед «Зенита» Семака в семи матчах

В газовом дерби чемпионата оказался сильнее «Зенит». Голы со стандартов, искусственное поле и дебют итальянского новичка: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги 7 матча «Зенита» в чемпионате страны.

Анна Мейер/ФК "Зенит"

До сезона 2016-2017 команда из Оренбурга называлась «Газовик», но из-за конфликта интересов после попадания в элиту отечественного футбола клуб был вынужден сменить название в честь города приписки. Генеральным спонсором стала «дочка» «Газпрома» – «Газпром добыча Оренбург». В элите «Оренбург» сумел провести лишь сезон: в том чемпионате «Зенит» дважды обыгрывал газовых коллег с одинаковым счетом 1:0.

В игре 7 тура РПЛ Семак продолжил ротировать стартовый состав. В игре против «Оренбурга» состоялось возвращение Олега Шатова, восстановившегося после травмы спины (он вышел на позицию правого атакующего полузащитника, дважды бил в дальний угол, но не забил). Также в обороне вышел Луиш Нету. Если положение Бранислава Ивановича в основе выглядит непоколебимым, то второго центрального защитника Семак предпочитает ротировать: словенец Миха Мевля еще раз остался в запасе.

Заметка на полях: впервые за долгое время в основном составе «Зенита» вышли лишь четверо иностранцев. Спустя длительное время Семак, пусть и на один матч, сумел слепить костяк петербургской команды из россиян.

На 14-й минуте после подачи Леандро Паредеса со второго углового удара Александр Ерохин хитро пробил по воротам голкипера «Оренбурга» Евгения Фролова. Тот совершил умопомрачительную ошибку: неловко подставил руки под удар и срезал мяч в свои ворота.

Петербургский клуб провел первый тайм в уже привычном режиме сохранения энергии: «Оренбург» активно атаковал, временами владел инициативой, «Зенит» же играл по счету.

«Оренбург» неслучайно находится в верхней части таблицы: после 6 туров у команды с Урала на счету было 3 победы и одна ничья (при двух поражениях). Это лучший отрезок в истории оренбургского футбола, и команду Владимира Федотова эксперты справедливо признали одним из открытий этого розыгрыша РПЛ.

В концовке первого тайма после роскошной голевой передачи Артема Дзюбы в одно касание дубль оформил Ерохин: воспитанник барнаульского футбола реализовал выход один на один, сумев перебросить Фролова в ближнем бою. У Ерохина, несомненно, ударный этап карьеры: после 7 матчей – 3 забитых мяча и две голевых передачи. По статистическому показателю гол+пас Ерохин уступает лишь Федору Чалову из ЦСКА. У «армейца» – 7 очков (6+1).

В самом начале второго тайма «Зенит» пропустил: после подачи углового удара в суете ног и решений быстрее всех оказался защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе. Сын нигерийца и россиянки, некогда товарищ Александра Кержакова по молодежной сборной России, уверенно пробил в дальнюю девятку с 11 метров. Андрей Лунев даже не дернулся.

Несмотря на то, что один гол «Оренбург» отыграл, «Зенит» продолжил контролировать ход матча. Забивать мог Дзюба, шанс убежать один в один был у Себастьяна Дриусси. В последние 30 минут на поле появились Александр Анюков, забравший капитанскую повязку у Бранислава Ивановича, и Клаудио Маркизио. Итальянец заменил Леандро Паредеса и впервые в своей жизни сыграл на искусственном газоне. (К слову, это был четвертый и последний матч на синтетике для «Зенита» в этом сезоне).

Иванович так прокомментировал итоговый результат: «Очень тяжелый получился матч. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру, забили два гола. Наверное, во втором тайме мы немного выключились и упустили контроль. У «Оренбурга» было несколько шансов, были моменты. Сегодня мы взяли три очка, но если будем играть так и дальше, будет тяжело. Думаю, нам нужно добавить, как команде, — тогда такие игры будет проще выигрывать».

Эта победа стала для «Зенита» четвертой выездной, в этом сезона «Зенит» Семака потерял очки только дома, в игре со «Спартаком» 2 сентября. Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, 6 побед в 7 матчах, ноль поражений. При этом у команды совершенно космическая статистика стандартных положений. Из 12 забитых голов 7 – со стандартов, 58,3%.

После матча Семак выразил удовлетворение результатом: «Сложная игра. Для тренера – тяжелое время, когда игроки уезжают на сборные. Перелеты, эмоции, – это сложно. За исключением начала матча, когда соперник был активен (пара угловых, опасные подачи), мы владели преимуществом. В начале второго тайма пропустили мяч. Стало сумбурнее, но во втором тайме у нас тоже были два-три момента. В концовке было сложно обороняться против фланговых передач. В целом, доволен и результатом, и качеством игры. Исходя из вышесказанного, сыграли хорошо, молодцы».

Главный тренер оренбургской команды неожиданным образом тоже остался доволен: «Иной раз важнее, кроме результата, отношение к футболу, чем сам футбол. Мы гордимся тем, что команда показала, гордимся нашими болельщиками за эту поддержку, которая нас гнала вперед. Ребята это поддержали. Мы показали хороший футбол, думаю, серьезно потрепали «Зенит» во втором тайме. Наверное, чуточку везения... Хорошая игра вратаря не позволила сравнять счет».

Маркизио в твиттере после игры напомнил о характере победителя: «Выигрывать – привычка, от которой сложно избавиться».

С игры в Оренбурге у «Зенита» начался очередной марафон футбольной интенсивности: за следующие 3 недели команда Семака сыграет 6 матчей в режиме через два дня на третий в трех турнирах. Очки, добытые в пресловутом режиме энергосбережения, очень пригодятся.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»