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Общество
16.09.2018 15:55
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Противники пенсионной реформы покинули петербургских дольщиков. Их назвали балаболами

В Свердловском саду закончился митинг обманутых дольщиков, к которым присоединились противники пенсионной реформы. Ещё до окончания акции ее покинули петербургские депутаты, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и политик Дмитрий Гудков.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к 15:30 16 сентября в Свердловском саду завершился митинг дольщиков, к которым присоединились борцы с повышением пенсионного возраста. Изначально их акция должна была состояться на площади Ленина.

Михаил Огнев

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Несмотря на объединение митингов организаторы акции против пенсионной реформы покинули Свердловский сад ещё до окончания мероприятия. Причиной стало агрессивное поведение лидера обманутых дольщиков Александра Головко. Мужчина матерился со сцены, призывая участников митинга не ругать Владимира Путина и не топтать газон. Также он несколько раз вспомнил о евреях и синагоге. «Это моя синагога, упыри», – крикнул он в сторону сотрудников полиции, попытавшихся задержать протестующих.

В завершении митинга Головко призвал собравшихся изучать историю города и любых вопросов, по поводу которых они выступают на акциях протеста. Отдельных выступающих в связи с этим он назвал «пустыми балаболами».

Помимо организаторов акции раньше окончания мероприятия также покинули сад активисты движений «Весна», «Время», сторонники Алексея Навального и активисты Либертарианской партии.

Напомним, что первоначально акцию против пенсионной реформы намеревались провести на площади Ленина, однако из-за прорыва трубы власти её запретили.

Справка:

За три дня до митинга 9 сентября, организованного сторонниками Алексея Навального, на площади Ленина неожиданно прорвало трубу 1917 года прокладки. Акцию навальнистов объявили незаконной. В день митинга задержали 600 человек. Затем ремонт продлили до конца сентября, запретив на этом месте проведение ещё двух акций. По данным чиновников, под площадью из-за прорыва трубы могли образоваться пустоты.

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