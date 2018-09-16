Четверо детей пострадали в ДТП на Энгельса. Виновной считают женщину

Пять человек пострадали 16 сентября в двух авариях на севере Санкт-Петербурга. Предварительную информацию о них сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около 13:40 на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе 33-летняя женщина на «Фольксвагене Поло» с четырьмя детьми в салоне совершила столкновение с «Шевроле Крузом», которым управлял 19-летний молодой человек. «Шевроле» отлетел в столб и пешеходное ограждение.

Из «Поло» госпитализировали всех детей: девочку 2017 года рождения, мальчика 2014 года рождения и ещё двоих 2010 и 2007 годов рождения. То есть им от года до 11 лет. Все они – в удовлетворительном состоянии.

Тяжёлые травмы получил водитель «Жигулей» около 10:35 на Заречной улице, 4, (Выборгский район города).

По предварительной информации, 27-летний мужчина на «ВАЗе» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко» под управлением 33-летнего водителя.

По фактам ДТП проводятся проверки.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, в Петербурге и области случилось несколько аварий, в которых пострадали дети, а за рулём тоже находились женщины.