Протестующие против пенсионной реформы не испугались полиции, но не стерпели мата и разошлись

Пришедшие на акцию против пенсионной реформы к Финляндскому вокзалу напрасно подозревали Смольный в использовании прорыва трубы на площади Ленина как предлога для переноса и размывания идеи протеста. Митингующие разошлись и без прямого вмешательства властей.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Свердловском саду 16 сентября прошла неудачная попытка объединить митинги дольщиков с противниками пенсионной реформы. Изначально организаторы акции против изменения возраста ухода на покой хотели проводить свою акцию на площади Ленина, но власти пригрозили уголовными делами, если те помешают ремонтировать 100-летний водопровод. В итоге после мероприятия часть участников заявили о «слитом протесте».

В 13 часов 16 сентября у Финляндского вокзала толпились люди. Некоторые держали плакаты против повышения пенсионного возраста. Протестная атрибутика нервировала полицейских.

«Пусть они уберут», – жаловался сотрудник МВД депутату Борису Вишневскому, одному из организаторов акции. «Мы уже сейчас пойдем», – успокаивал яблочник служителей порядка. Возле тротуара в боевой готовности стояла цепь сотрудников в спецобмундировании. «Пока не надо», – остановил их рукой полицейский начальник.

Спустя пять минут из машины с мигалкой донеслось: «Организаторы митинга, начните подготовку к движению людей по улице Комсомола». Так большинство присутствующих узнали, что вместо участия в санкционированном, но запрещённом властями из-за ремонта трубы митинге их ждет мирная акция в Свердловском саду вместе с обманутыми дольщиками.

Четверть часа понадобилось примерно тысяче протестующих, чтобы добраться до сотни дольщиков. Среди деревьев была обустроена сцена, гремела музыка. «Приветствуем участников митинга против пенсионной реформы»,- прокричал со сцены главный дольщик. Он представился чуть позже и так, что сразу запомнился многим.

Первым на сцену пустили политика Дмитрия Гудкова. Он приветствовал собравшихся от лица московских демократов и принялся рассказывать, как власть не понимает народ, который живет на 10 тысяч рублей. «Вот Путин как может понять, если он денег в последние годы вообще в руках не держал?» – спросил Гудков. Перейдя на личности, вспомнил дворцы и офшоры, Боширова и Петрова. Собравшиеся приободрились и только начали кричать о том, кто во власти вор, как главный дольщик прервал акцию замечанием: «Тема митинга – не отставка Путина». Тогда собравшаяся молодежь подхватила: «Кто слил протест?». Ответил им главный дольщик матом: «Я, *матное слово*, Александр Головко. Просьба ко всем кричащим газоны не топтать».

Александр Головко, по информации СМИ, не получил квартиру от «Ленспецстроя», затем объединил вокруг себя других пострадавших в долевом строительстве, основав движение "Бездомный дольщик". За плечами у Александра Головко выступления на десятках митингов и круглых столов, посвященных проблемам долевки.

Пришедшие на митинг оторопели от грубости и мата со стороны вроде как соратника. На сцену, тем временем, вышел депутат ЗакСа Борис Вишневский и начал рассказывать, почему что пенсионная реформа подлежит отмене. Сменилось ещё несколько выступавших, и молодые люди принялись опять за своё. Кричали сторонники движений «Время» и «Весна», стоявшие возле ингерманлдских флагов.

«Я не знаю, что такое свободная Ингрия, но Ленинград – город евреев, а в синагоге не шумят»,- перебил очередного выступавшего Головко. Следующий монолог его снова касался газонов: «Я не поп Гапон, чтобы меня повесили в Озерках, вы просто пойдете на ... Просьба газоны не топтать, это не шутка. У нас остановят митинг, потому что сраный газон затоптан. Я с детства ссыкун, поэтому волнуюсь». Затем он позвал полицию с просьбой вывести провокаторов с акции. «Если вам что-то не нравится, купите сами микрофоны и технику»,- добавил он.

Полицейские, стоявшие у входа в сад, перешептывались. Митинг дольщиков явно перешёл границы. Наконец, чиновник из администрации Калининского района подошёл к сцене. Его требования дублировал в микрофон Головко – не призывать к свержению власти и к перекрытию дорог . «В случае невыполнения требований митинг будет остановлен. Все правильно: мы не топчем траву, не призываем свергать власть. В конце митинга администрация района выйдет на площадь с хлебом и солью. Последнее- шутка»,- заключил Головко.

Объявление не показалось полицейским убедительным, и, подождав 10 минут, омоновцы принялись расталкивать собравшихся. В центре толпы закричали «Позор!». В ответ попытались задержать женщину. По рассказам соратников, она фотографировала сотрудника центра «Э» в гражданском, а тому не понравилась фотосессия. Под общие крики оппозиционерку отбили из рук полицейских, но не любящий фотосессии брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. Женщину увезли на скорой.

Главный дольщик не растерялся и врубил во всю мощь «Children of bodom»,финскую метал-группу. «Если полицейские придут ещё, я буду врубать свою любимую группу, а у них много композиций»,- пригрозил он, когда гвардейцы разошлись обратно за периметр парка.

К этому моменту часть организаторов митинга против пенсионной реформы уже разошлась, краснея за происходящее. «Ройзмана!»,- кто-то крикнул в толпе, требуя вывести на сцену экс-главу Екатеринбурга, засветившегося на петербургской акции в самом начале.

Ответ хозяина площадки: «Ройзман здесь, но выступать не будет, а при чем тут он? Он из Екатеринбурга, у нас пенсии и дольщики... я не смог бы дочку в ленинградский университет отдать, потому что говно образование, при чем тут Ройзман? То протест слит, то давайте Ройзмана. А давайте колобка или телепузиков, кто зачем приходил? Мы че, аниматоры в Турции?»

В толпе загудели. Часть оппозиционеров отказалась выступать на сцене вместе с таким организатором. «Критиковать пенсионную реформу и не критиковать власть — всё равно, что лечить рак подорожником»,- написал лидер либертарианцев в Петербурге Александр Литреев в соцсетях. С акции демонстративно ушли сторонники движений «Весна», «Время», сторонники Навального, ещё неделю назад выводившие своих соратников на несогласованный митинг.

Ещё полчаса – и Головко объявил о завершении акции, перед этим произнеся весьма странную речь: «Все мы хреново знаем свою историю. Мы когда-то реально обанкротили «Петрозавод». Потом приехали какие-то шведы и наши выкопанные пушки оформили. Никто не знал, что в детстве Петр какие-то лодки пер через лес (придурок шел сухим путем) – через лес с двумя ладьями. И где-то была крепость Орешек и Ниеншанц, и все это сфокусировалось на разрушенном «Петрозаводе»... Мы реально думали потом, что все подорвутся и пойдут читать историю. Но никто не подорвался. Никто не интересен этот Ниеншанц, как шведы отходили его, бросив и взорвав пороховой склад. Поэтому еще раз: когда за что-то топишь, вопрос изучи. Нельзя, когда пустые балаболы на взятой мной в аренду технике выходят и балаболят, потому что это модная тема. До тех пор, пока придурок во главе, крестьяне будут голодные».

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"