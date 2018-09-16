Экс-бизнесмен из Петербурга «расплатился» за шопинг своим X5

Бывший бизнесмен лишился дорогого внедорожника, пока совершал покупки в Невском районе Петербурга 15 сентября.

Как стало известно «Фонтанке», 32-летний мужчина приехал к ТЦ «Максидом», который находится в районе «Дыбенко», на улице Тельмана, 31. Оставив свой чёрный BMW X5 на парковке, герой этой истории отправился за покупками. Закончив шопинг примерно через час, он не смог найти машину.

На момент угона в баке было 30 литров топлива, пострадавший оценил свою машину в 5 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», в прошлом бизнесмен занимался ремонтом авто.

Напомним, накануне дорогих автомобилей Mercedes-Benz лишились предприниматель из Красноярска и директриса варьете. Своему спорткару сказал «до свидания» бизнесмен, сделавший состояние на ригтоне из фильма «Бумер».