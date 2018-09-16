BMW из будущего: «гриль» вместо «ноздрей», трёхместный «диван», салон-перевёртыш

После недели закрытых презентаций для прессы внутри грузового Boeing 777F BMW сегодня, 16 сентября, наконец выложила в сеть фотографии вызвавшего столь большой интерес концепта Vision iNext. Как и предполагалось, это оказался электрический автомобиль в преобладающем сегодня форм-факторе Sport Utility Vehicle (SUV) или, как предпочитают называть такие машины сами баварцы, Sport Activity Vehicle.

Концепт, как и положено концепту, выглядит футуристично. Привычные бээмвэшные «ноздри» превратились в огромный «гриль», а характерные круглые фары – в четыре небольших «глаза». Двери без ручек и открываются они навстречу друг другу, центральная стойка отсутствует. Крыша, как водится стеклянная, передние сиденья раздельные, а сзади комфортабельный трехместный «диван».

Vision — это первый из серии концептов iNext, которые должны помочь BMW определить стратегию на будущее. Основной вопрос, на который баварцы стараются найти ответ: «Как должен выглядеть автомобиль, который уже не нуждается в водителе, но который все-таки позволит садиться за руль, когда появляется такое желание?» Сама формулировка вопроса показывает стремление BMW и в дальнейшем выпускать «драйверские» машины, которые вызывают желания и эмоции, а не просто служат средством передвижения.

Концепт позволяет передвигаться в двух режимах: Boost, когда машиной управляет водитель, и полностью автономном Ease. Соответственно режиму движения меняется салон автомобиля. В «водительском» руль выдвигается чуть вперед, а два дисплея на передней панели показывают информацию о дорожной обстановке, скорости и навигации. В автономном режиме руль, наоборот, отодвигается, и дисплеи переключаются на информацию об окружающей обстановке, погоде, достопримечательностях или любую другую, интересующую пассажиров. Два передних сиденья можно развернуть на 180 градусов, что превращает салон Vision в гостиную. рабочее пространство или комнату отдыха.

Автомобиль «упакован» всеми новейшими технологиями, при этом BMW придерживается минималистского подхода к организации внутреннего пространства. Поэтому, кроме руля и двух упомянутых дисплеев, никаких видимых следов этих технологий в салоне нет — ни кнопок, ни ручек управления. Вместо этого даже покрытые деревом центральной консоли поверхности чувствительны к прикосновениям. С помощью уже ставших привычными компьютерных «жестов» пассажиры могут управлять многими функциями. Но даже это необязательно — в Vision встроен «голосовой помощник», который мгновенно отзывается на фразу «Hey, BMW!».

Vision iNext — это взгляд в будущее на годы вперед. Но это будущее BMW начинает уже сейчас. Уже в следующем году баварцы обещают полностью электрический MINI, а в 2020 в серию должен пойти кроссовер BMW iX3. Оба этих автомобиля уже будут содержать частички технологий, заложенных в iNext.