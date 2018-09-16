В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля

Французский «Кан» создал для болельщиков необычные места на стадионе, сообщает 16 сентября «Газета.Ru».

За матчем 5-го тура Лиги 1 «Кан» — «Лион» несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.

There are two people in a hot tub pitch-side in Caen this afternoon, who host Lyon in Ligue 1. Don’t ask why. pic.twitter.com/ok499XJmF6 — Get French Football News (@GFFN) 15 сентября 2018 г.

Такая возможность представилась благодаря тому, что «Кан» в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.