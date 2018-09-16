Протестующих в Петербурге предупредили о том, чего делать нельзя. Полиция готовится к задержаниям
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга предупредила протестующих против пенсионной реформы в Свердловском саду 16 сентября о недопустимости призыва к свержению власти и экстремистским лозунгам. Организатор митинга дольщиков призвал активистов к тишине, как в синагоге.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», районные чиновники напомнили о задержаниях в случае призыва к свержению власти. Сообщение чиновников со сцены продублировал организатор митинга дольщиков Александр Головко. В ответ пришедшие закричали: «Позор!» и «Забастовка». Головко же попросил собравшихся не шуметь и заметил, что в синагоге обычно тихо.
Через несколько минут полицейские попытались задержать несколько протестующих, однако оппозиционеры отбили соратников. Одной из протестующих распылили в лицо перцовый баллончик. По утверждению ее соратников, обидчиками были сотрудники полиции. Пострадавшую в итоге увезли в больницу на скорой.
Справка:
За три дня до митинга 9 сентября, организованного сторонниками Алексея Навального, на площади Ленина неожиданно прорвало трубу 1917 года прокладки. Акцию навальнистов объявили незаконной. В день митинга задержали 600 человек. Затем ремонт продлили до конца сентября, запретив на этом месте проведение ещё двух акций. По данным чиновников, под площадью из-за прорыва трубы могли образоваться пустоты.