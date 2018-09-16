Протестующих в Петербурге предупредили о том, чего делать нельзя. Полиция готовится к задержаниям

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга предупредила протестующих против пенсионной реформы в Свердловском саду 16 сентября о недопустимости призыва к свержению власти и экстремистским лозунгам. Организатор митинга дольщиков призвал активистов к тишине, как в синагоге.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», районные чиновники напомнили о задержаниях в случае призыва к свержению власти. Сообщение чиновников со сцены продублировал организатор митинга дольщиков Александр Головко. В ответ пришедшие закричали: «Позор!» и «Забастовка». Головко же попросил собравшихся не шуметь и заметил, что в синагоге обычно тихо.

Через несколько минут полицейские попытались задержать несколько протестующих, однако оппозиционеры отбили соратников. Одной из протестующих распылили в лицо перцовый баллончик. По утверждению ее соратников, обидчиками были сотрудники полиции. Пострадавшую в итоге увезли в больницу на скорой.