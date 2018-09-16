Почти как в Репино, но ещё страшнее: пермская молодёжь на «девятке» влетела в кафе

В результате аварии, похожей на ту, что была в Репино, в Пермском крае погибли три человека.

Как сообщают местные соцсети и издание «В курсе.ру», инцидент произошёл вечером 15 сентября на трассе в городе Кизел. По словам очевидцев ДТП, компания из семи молодых людей на ВАЗ-2109 ехала по трассе. В районе посёлка Рудничный они подрезали несколько машин и чуть не сбили стоящих на остановке людей. В 18:50, заметив сотрудников ГИБДД, водитель развернулся и помчал в сторону Кизела, но на скорости не вписался в поворот, задел столб, и машину отбросило в располагающееся рядом кафе.

За рулём «девятки» находился юноша, по предварительным данным, нетрезвый. Как говорят, эту машину ему пытались продать за 20 тысяч рублей.

«Газета.Ru» со ссылкой на полицию перечисляет погибших: девушка 2002 года рождения, юноша 2001 года рождения и водитель 1996 года рождения.

Напомним, 15 сентября в Петербурге автомобили дважды въезжали в магазины. ДТП в Репино оказалось смертельным – топ-менеджер одной из городских компаний на дорогом внедорожнике «по дороге к кассам» сбил женщину. Этот момент попал на видео.