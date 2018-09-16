Дольщики обматерили противников пенсионной реформы. В Свердловском саду начался согласованный митинг

В Свердловском саду 16 сентября около 14 часов начался согласованный митинг дольщиков и противников повышения пенсионного возраста. Протестующие недовольны «сливом протеста».

К обманутым дольщикам в саду присоединились около тысячи протестующих, пришедшие с площади Ленина, где планировали провести акцию против пенсионной реформы.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на митинге выступил экс-депутат Дмитрий Гудков. Он призвал бороться с властью, которая не слышит граждан, протестующих против повышения пенсионного возраста. В ответ на это выступление на сцену вышел организатор митинга дольщиков Александр Головко и заявил, что данный митинг не против Владимира Путина. Собравшиеся принялись скандировать: «Кто слил протест?». В ответ Головко обматерил скандирующих и призвал их купить генераторы и микрофоны на свои деньги.

Несмотря на это митинг продолжился.