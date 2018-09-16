«ИКЕА» пересаживается на электричество

Шведская компания IKEA объявила, что с 2020 года в порядке эксперимента в пяти крупнейших городах начнет доставлять товары покупателям исключительно электрическим транспортом, пишет Аutoblog.

Пять выбранных для пилотного проекта городов – это Амстердам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж и Шанхай. Именно на эти города приходится до 25 процентов доставок. Таким образом, уже в 2020 году четверть грузооборота компании будет осуществляться электротранспортом.

Конечной целью для IKEA является полный перевод всех грузоперевозок на электротягу к 2025 году.

Генеральный директор IKEA Group Йеспер Бродин, представляя пилотный проект, заявил, что вопросы экологии и возобновляемой энергии очень важны для развития бизнеса компании, и именно поэтому было принято решение ускорить переход к экологическим способам грузоперевозок.

Франшиза сети IKEA распространяется на 366 магазинов в 30 странах. В Санкт-Петербурге два магазина этой компании.