Шатов вернулся в основу «Зенита» и сыграет с «Оренбургом»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба "Зенит" на матч 7 тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга".

В воротах сыграет Андрей Лунев, в обороне — Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович (капитан команды), Луиш Нету и Игорь Смольников, в полузащите — Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Олег Шатов, в нападении — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Евгений Чернов, Эрнани, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Отметим, что Олег Шатов сыграет впервые с 13 августа.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Напомним, "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, "Оренбург" – седьмое.