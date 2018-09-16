Противники пенсионной реформы начали шествие с площади Ленина. Среди шествующих – Гудков и Ройзман
Противники пенсионной реформы начали шествие с площади Ленина. Предполагается, что оппозиционеры дойдут до Свердловского сада, где проведут согласованный митинг вместе с дольщиками.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 16 сентября порядка тысячи человек собрались у Финляндского вокзала для участия в митинге против пенсионной реформы. В 13 часов сотрудники полиции обратились к организаторам акции с просьбой «начать работу по подготовке движения по улице Комсомола». Один из организаторов акции, депутат Борис Вишневский попросил протестующих убрать символику.
В 13:10 борцы против повышения пенсионного возраста начали шествие в сторону Свердловского сада, где согласован митинг дольщиков. Среди участников марша – экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков и бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
В связи с шествием движение по улице Комсомола затруднено.
Справка:
За три дня до митинга 9 сентября, организованного сторонниками Алексея Навального, на площади Ленина неожиданно прорвало трубу 1917 года прокладки. Акцию навальнистов объявили незаконной. В день митинга задержали 600 человек. Затем ремонт продлили до конца сентября, запретив на этом месте проведение ещё двух акций. По данным чиновников, под площадью из-за прорыва трубы могли образоваться пустоты.