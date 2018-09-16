Противники пенсионной реформы начали шествие с площади Ленина. Среди шествующих – Гудков и Ройзман

Противники пенсионной реформы начали шествие с площади Ленина. Предполагается, что оппозиционеры дойдут до Свердловского сада, где проведут согласованный митинг вместе с дольщиками.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 16 сентября порядка тысячи человек собрались у Финляндского вокзала для участия в митинге против пенсионной реформы. В 13 часов сотрудники полиции обратились к организаторам акции с просьбой «начать работу по подготовке движения по улице Комсомола». Один из организаторов акции, депутат Борис Вишневский попросил протестующих убрать символику.

В 13:10 борцы против повышения пенсионного возраста начали шествие в сторону Свердловского сада, где согласован митинг дольщиков. Среди участников марша – экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков и бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В связи с шествием движение по улице Комсомола затруднено.