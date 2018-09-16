Происшествия
Пробки собрались в центре и на КАД, где «Поло» превратился в «Смарт»
Хотя в целом по Петербургу загруженность дорог сейчас составляет, по шкале «Яндекса», всего 2 балла, есть несколько проблемных зон: на КАД и в центре.
В центре города из-за пробега перекрыли часть Невского проспекта и Садовой улицы, пересекающие их улицы встали. Пробка образовалась и на Московском проспекте в сторону Сенной площади.
Вот хронология пробок в центре от одноимённого сервиса «Яндекса»:
- 11:45 – неожиданно плотное движение на Литейном – Загородном, 6 баллов к Московскому, что на 3 балла выше обычного;
- 12:15 – неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте, 8 баллов к Дворцовой площади, что на 4 балла выше обычного. По направлению к площади Александра Невского — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.
- 12:36 – неожиданно плотное движение на Московском проспекте, в центр 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.
Сейчас пробки в центре рассасываются.
На КАД пробки собирают в основном ДТП.
В 12:21 «Яндекс» предупредил, что в пробке длиной 3,8 километра на внешнем кольце от Таллинского шоссе до реки Новая можно потерять 23 минуты, что на 21 минуту больше обычного.
«Первая авария на внешнем кольце спровоцировала второе массовое ДТП. «Делимобиль» загнал под фуру «юДрайв». Сидящим в «Поло седане» сильно повезло остаться на этом свете, так как по факту он превратился в «Смарт», – рассказывает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Вероника так описывает увиденное: «Сначала стоит красная легковушка, притёртая к фуре. Метров через 50 стоит фура, «Делимобиль», серебристая сильно помятая и ещё одна машина легковая. Через десять метров шесть машин, что на фото. И ещё через 100 метров на встречке авария из нескольких машин. Итого 4 ДТП. Прекрасная погода, ровнехонькая дорога». «Аварии с двух сторон, с разницей в сто метров», – подтверждает Алекс.
«Второй год подряд новый асфальт нереально скользкий. После дождя вода ровным слоем лежит, и получается как каток. Думаю, что-то поменяли в рецептуре асфальта и технологии его укладки. Но эти факторы никак не оправдывают деб...лов на дорогах. Ужесточать нужно наказания для виновников ДТП вплоть до лишения прав», – считает Олег.
Второй затор на КАД – у «заколдованного» вантового моста.
В 12:12 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 2,9-километровую пробку на мосту и внутреннем кольце от Октябрьской набережной до виадука над железной дорогой, в которой можно потерять 23 минуты, что на 20 минут больше обычного.
Перед Рыбацким в сторону вантового моста мощно разбилась фура, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП». Движение на некоторое время перекрывали.
«Фура поздно заметила, что впереди пробка. Слева между ней и отборником «Аккорд» с сильными повреждениями правой стороны. Хорошо, водитель один ехал. Вылез через окно, в порядке», – рассказывает Андрей.