Пробки собрались в центре и на КАД, где «Поло» превратился в «Смарт»

Хотя в целом по Петербургу загруженность дорог сейчас составляет, по шкале «Яндекса», всего 2 балла, есть несколько проблемных зон: на КАД и в центре.

В центре города из-за пробега перекрыли часть Невского проспекта и Садовой улицы, пересекающие их улицы встали. Пробка образовалась и на Московском проспекте в сторону Сенной площади.

Вот хронология пробок в центре от одноимённого сервиса «Яндекса»:

11:45 – неожиданно плотное движение на Литейном – Загородном, 6 баллов к Московскому, что на 3 балла выше обычного;

12:15 – неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте, 8 баллов к Дворцовой площади, что на 4 балла выше обычного. По направлению к площади Александра Невского — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

12:36 – неожиданно плотное движение на Московском проспекте, в центр 5 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Сейчас пробки в центре рассасываются.

На КАД пробки собирают в основном ДТП.

В 12:21 «Яндекс» предупредил, что в пробке длиной 3,8 километра на внешнем кольце от Таллинского шоссе до реки Новая можно потерять 23 минуты, что на 21 минуту больше обычного.

Смотреть в новом окне Семен Дымов

«Первая авария на внешнем кольце спровоцировала второе массовое ДТП. «Делимобиль» загнал под фуру «юДрайв». Сидящим в «Поло седане» сильно повезло остаться на этом свете, так как по факту он превратился в «Смарт», – рассказывает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вероника так описывает увиденное: «Сначала стоит красная легковушка, притёртая к фуре. Метров через 50 стоит фура, «Делимобиль», серебристая сильно помятая и ещё одна машина легковая. Через десять метров шесть машин, что на фото. И ещё через 100 метров на встречке авария из нескольких машин. Итого 4 ДТП. Прекрасная погода, ровнехонькая дорога». «Аварии с двух сторон, с разницей в сто метров», – подтверждает Алекс.

«Второй год подряд новый асфальт нереально скользкий. После дождя вода ровным слоем лежит, и получается как каток. Думаю, что-то поменяли в рецептуре асфальта и технологии его укладки. Но эти факторы никак не оправдывают деб...лов на дорогах. Ужесточать нужно наказания для виновников ДТП вплоть до лишения прав», – считает Олег.

Второй затор на КАД – у «заколдованного» вантового моста.

В 12:12 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 2,9-километровую пробку на мосту и внутреннем кольце от Октябрьской набережной до виадука над железной дорогой, в которой можно потерять 23 минуты, что на 20 минут больше обычного.

Перед Рыбацким в сторону вантового моста мощно разбилась фура, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП». Движение на некоторое время перекрывали.

«Фура поздно заметила, что впереди пробка. Слева между ней и отборником «Аккорд» с сильными повреждениями правой стороны. Хорошо, водитель один ехал. Вылез через окно, в порядке», – рассказывает Андрей.