Китайца обокрали у Исаакия. А затем с его кредиток пропал почти миллион рублей

Гражданина Китая обокрали у Исаакиевского собора в центре Петербурга. Неизвестные лишили его банковских карт и наличных.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, китайский турист с самого утра субботы решил заняться посещением достопримечательностей Северной столицы. И все было хорошо, но около десяти часов он понял, что с ним больше нет кошелька.

Кошелек был большой, коричневый и на молнии, в нем лежали две кредитки, паспорт и 2 000 юаней наличными. Позднее с карт гражданина Китая были сняты 843 000 рублей.

Напомним, по такой же схеме – сначала кошелек, потом деньги – три дня назад в Петербурге обчистили португальца.