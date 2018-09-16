Что-то будет: у площади Ленина закрыли вестибюль метро и эвакуировали машины

Первый вестибюль станции метро «Площадь Ленина» закрыт с полудня 16 сентября. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Петербургского метрополитена, причиной такого решения стало большое количество пассажиров.

Очевидцы с утра сообщали, что рядом с площадью эвакуируют автомобили, на месте полиция и ОМОН.

Напомним, днем 16 сентября в Петербурге пройдет очередная акция против пенсионной реформы. В этот раз мероприятие не согласовано Смольным. Оппозиционерам предложили Удельный парк вместо площади Ленина, где все еще идут работы по устранению коммунальной аварии, но они не согласились менять локацию.

Напомним, водопровод на площади Ленина прорвало 6 сентября — через неделю после согласования митинга сторонникам Алексея Навального. Дала сбой труба, которую не меняли с 1917 года, из-за чего оппозиционеры в шутку окрестили ее «Царь-трубой». Ради ремонта площадь огородили, а оппозиции предложили митинговать в Удельном парке, подчеркнув, что это не отзыв разрешения, а форс-мажор – проводить собрания в месте, где работает спецтехника, нельзя.

Менять локацию за три дня до митинга штаб Навального отказался. В результате на площади Ленина 9 сентября прошла несанкционированная акция, в результате которой были задержаны более 600 человек.