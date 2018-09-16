Американский сёрфер погиб от укусов акулы впервые за 80 лет в своем штате

Трагедия разыгралась в субботу, 15 сентября, на пляже Newcomb Hollow Beach в штате Массачусетс в США. 26-летний Артур Медичи, житель городка под Бостоном, скончался в больнице, куда поступил после встречи с акулой. Как пишет CBS, друг успел его вытащить, а подоспевшие медики – доставить в реанимацию, но спасти молодого человека все равно не удалось.

Свидетели произошедшего рассказали журналистам, что друзья занимались серфингом, а точнее – буги-бордингом (катанием на небольших досках, лежа на животе). Внезапно один из молодых людей что-то агрессивно ударил позади себя, и над водой взметнулся плавник.

Сообщается, что этот случай стал первым со смертельным исходом в этом штате с 1936 года, однако уже вторым случаем нападения акулы на человека в текущем сезоне.