Житель Рублёвки решил устроить стрельбу в петербургском отеле

Неспокойный нетрезвый мужчина взволновал постояльцев апарт-отеля в Выборгском районе Петербурга 15 сентября. Его соседи вечером пожаловались в полицию на то, что дебошир стреляет в своей квартире и выходит в общий коридор.

Полицейские прибыли в апарт-отель на улице Хошимина, 16. В номере 665 они обнаружили 37-летнего мужчину, жителя многоэтажки на Рублёвском шоссе в Москве. При себе у него было несколько «игрушек»: светозвуковой автомат, сигнальный револьвер, пневматический и травматический пистолеты, а также четыре упаковки патронов для последнего.

Оружие и его муляжи изъяты, житель Рублевки задержан.