СМИ: После сборки «Союза» отверстия еще не было – есть фотодоказательство

СМИ со ссылкой на анонимный источник РИА Новости 16 сентября сообщают, что РКК «Энергия» смогла предоставить «Роскосмосу» фотографии космического корабля «Союз» до и после завершения его сборки и установки экранов противометеоритной защиты. Никаких отверстий при этом на нем не просматривается.

Таким образом, по данным того же источника, можно несколько сузить временной диапазон, в котором мог произойти странный инцидент: до 180 дней между 45 цехом завода экспериментального машиностроения в «Энергии» (где и были сделаны снимки) и запуском на орбиту. При этом «Коммерсантъ» уточняет, что после выхода из этого цеха «Союз» еще побывал в цехе окончательной сборки на контрольно-испытательной станции на территории РКК.

Напомним, по поводу обнаружения отверстия в космическом корабле и числа подобных повреждений уже высказывались различные версии, в том числе и весьма неожиданные: например, что повредить «Союз» могли американские астронавты, причем намеренно. Некоторые смогли даже найти у них мотив — чтобы быстрее отправить домой приболевшего коллегу. Впрочем, эту версию тут же посоветовал забыть вице-премьер Юрий Борисов.