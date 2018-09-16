Выяснилось, кто въехал в супермаркет в Репино. Это непростой человек

«Фонтанке» стало известно имя человека, задержанного за смертельное ДТП в Репино. Это 68-летний генеральный директор ООО «Петербургская энергосберегающая компания» Валерий Ковешников. Его водительский стаж – 36 лет.

Ранее мы писали, что автомобиль Infiniti QX80, сбивший женщину и въехавший в универсам, зарегистрирован на эту организацию, и рассказывали, чем она занимается.

Ковешников задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает следующие санкции: принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Погибшей женщине, по данным правоохранительных органов, действительно было 79 лет, хотя на видеозаписи момента ДТП она выглядела моложе, да и очевидцы уверяли, что это была совсем не пожилая женщина.

По уточнённым данные, помимо «Инфинити» повреждены ещё три машины: «Мерседес ML 300», «Мерседес S350» и «КИА Рио».

Напомним, 15 сентября около 17:25 у дома 1 по улице Нагорная в Репино мужчина на «Инфинити», отъезжая от места парковки у супермаркета, не справился с управлением и въехал в дверь магазина. Погибла женщина, пострадали два человека.

Пока следователи выясняют, почему автомобиль стартовал так резко, и водитель не остановил его, приведём ещё одно предложение из соцсетей (до этого звучали версии о том, что мужчина перепутал педаль тормоза и газа, что педаль тормоза заклинило, что человеку стало плохо): «По видео похоже действительно на проблему с дросселем. Дед явно был в сознании и понимал, что делает. Сначала сдавал задом, но там заезжал авто, и когда увидел, что впереди машина тоже выезжает, логично предположил, что ехать вперед эффективнее и проще. Но что-то пошло не так. Так что, вероятнее всего, именно проблема с самим авто».