Турнир UFC, расхваленный Кадыровым, может пройти в Петербурге

В 2019 году на территории России могут пройти несколько турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает 16 сентября Sport24.

«Наши планы на Россию большие. В следующем году проведем, как минимум, один-два турнира. Это может быть Владивосток, Санкт-Петербург или, например, Сочи», – заявил вице-президент промоушена Дэвид Шоу.

15 сентября UFC провел первый турнир в истории в России – в московском дворце спорта «Олимпийский». Главным событием вечера стал поединок в тяжёлом весе между Алексеем Олейникой и новозеландцем Марком Хантом, в котором россиянин в первом раунде победил удушающим приёмом. Никита Крылов уступил Яну Блаховичу – также был применён удушающий приём.

Россия впервые в своей истории приняла турнир по единоборствам такого уровня. Он стал самым посещаемым мероприятием MMA в России.

«Турнир посетили 22603 зрителя. Это пятый по посещаемости ивент в истории UFC. И это самый посещаемый ММА-ивент в истории России», – цитирует Дэвида Шоу «Газета.Ru».

Член совета директоров UFC заявил, что очень доволен количеством зрителей и уровнем организации мероприятия. Он отметил, что у него большие планы на нашу страну, и он хочет продолжать проводить здесь соревнования, пишет «Политэксперт».

Глава Чечни Рамзан Кадыров вчера вечером поделился впечатлениями от события. «Сегодня были очень красивые бои. А как все красиво закончилось», – сказал он.