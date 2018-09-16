Мужчина в Пикалево заживо похоронил себя в яме

Трагически оборвалась жизнь 27-летнего мужчины в Бокситогорском районе Ленинградской области. Его случайно засыпало землей.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, инцидент произошел на заброшенной АЗС «Зеленое яблоко» в городе Пикалево. Во время ремонтных работ мужчину завалило землей в яме, глубина которой достигала двух метров.

Местные пожарные прибыли на место и попытались откопать пострадавшего. Но они не успели: к моменту извлечения из-под земли мужчина уже не дышал.