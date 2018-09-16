Отсидевший за насилие Емельяненко поступил в вуз – на нефтяника

Боец ММА Александр Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета имени М.Д. Миллионщикова. Специальность, по которой будет обучаться скандально известный спортсмен, называется «Нефтегазовое дело», сообщает РБК.

«Там был один экзамен, он <...> его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения – заочная, Емельяненко получит второе высшее образование», – заявил проректор института по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.

Александр Емельяненко, брат более известного в мире спорта Федора Емельяненко, в 2015 году получил четыре с половиной года колонии за насильственные действия сексуального характера. В ноябре 2016 года боец вышел из-за решетки, так как суд заменил оставшийся срок на исправительные работы. С февраля 2017 года Емельяненко выступает за грозненский клуб «Ахмат», который курирует Рамзан Кадыров. За первую победу боец получил «Мерседес» от Фонда имени Ахмата Кадырова.

В июле петербургские оперативники задержали промоутера Александра Емельяненко с порошком белого цвета.