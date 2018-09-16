Опубликованы видеозаписи отражения воздушной атаки в Сирии

В интернете поздним вечером 15 сентября появились любительские видеозаписи, на которых заснят, предположительно, момент перехвата израильской ракеты сирийскими силами ПВО: полет ракеты прерывается взрывом.

Сирийские СМИ сообщили, что сбитых ракет было несколько, и что это была атака на международный аэропорт Дамаска. Свидетелями произошедшего стали десятки тысяч участников ежегодной международной ярмарки, что проводится поблизости от него: на одной из записей слышны музыка и голоса людей.

Разместившие видеозапись напомнили, что год назад на этой ярмарке террористами уже были убиты шесть человек. 15 сентября нынешнего года на ярмарке оказалось особенно многолюдно, вход на нее даже пришлось ограничивать — по данным местного телеканала, ее посетило порядка полумиллиона человек.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать поступающие из Сирии сообщения. Израильское издание Jerusalem Post сообщило, что несколько ракет поразили военные цели поблизости от аэропорта — это были иранские склады вооружения с только что прибывшим оружием.