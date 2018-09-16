Выпускницу в лифте потрогал гражданин Латвии. На него указал автомобиль

Предполагаемого насильника поймали накануне петербургские полицейские. По предварительной версии, именно он покусился на честь 17-летней девушки с аллеи Поликарпова.

Мужчину вычислили по номерам его автомобиля. Машину задержали 15 сентября, а хозяином оказался 34-летний гражданин Латвии.

Напомним, инцидент произошел в доме на аллее Поликарпова в Приморском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», высокий бородач зашел в лифт вместе с девушкой. Как только двери лифта закрылись, он начал домогаться. После остановки мужчина сбежал вниз по лестнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.