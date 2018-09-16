Telegraph: Мэй не сможет ввести санкции против «коррумпированных российских чиновников» до Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет ввести санкции против России из-за дела об отравлении Скрипалей до выхода страны из состава Евросоюза, пишет вечером 15 сентября The Daily Telegraph.

По данным издания, британское МВД проинформировало Мэй о том, что принятие «нового пакета санкций против коррумпированных российских чиновников» придётся отложить на срок до двух лет – до Brexit.

До выхода Британии из ЕС не будет введена в действие «поправка Магнитского».