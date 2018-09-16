Telegraph: Мэй не сможет ввести санкции против «коррумпированных российских чиновников» до Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет ввести санкции против России из-за дела об отравлении Скрипалей до выхода страны из состава Евросоюза, пишет вечером 15 сентября The Daily Telegraph.
По данным издания, британское МВД проинформировало Мэй о том, что принятие «нового пакета санкций против коррумпированных российских чиновников» придётся отложить на срок до двух лет – до Brexit.
До выхода Британии из ЕС не будет введена в действие «поправка Магнитского».
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.