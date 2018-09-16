«УАЗ» на Шостаковича не пропустил мотоциклиста, «БМВ» на Седова – пешехода

Несколько серьёзных аварий случилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние часы. Предварительную информацию о них сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 16 сентября, около 6:10, на 6-м километре дороги Луга – Медведь (Лужский район области). Мужчина на «Ладе Приоре» не справился с управлением – машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель погиб, его пассажир, мужчина 23 лет, в среднем состоянии тяжести госпитализирован.

20-летний молодой человек попал в больницу в тяжёлом состоянии после перехода дороги в Невском районе города. Его сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 24-летний водитель «БМВ» 15 сентября около 22:30 на улице Седова, 32.

За 15 минут до этого 34-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. С ним столкнулся «УАЗ Патриот» под управлением 40-летнего мужчины на улице Шостаковича, у дома 3, корпус 1.

Как рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «УАЗ» сворачивал на парковку со встречной полосы и не увидел мотоциклиста, который ехал вдоль парковки. Мотоцикл прошёл скользящим ударом по капоту спереди. Очевидцы заметили, что после ДТП мотоциклист шевелился, у него была раздроблена нога.

Полиция проводит проверки по всем этим авариям.