Ночь горящих крыш в Петербурге: жители Бухарестской подозревают, что пожар связан с ремонтом

Вторая крыша за ночь горела в Петербурге. На сей раз пожар постучался к жителям дома 94/1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Сигнал об огне на крыше девятиэтажки поступил в двенадцатом часу ночи 15 сентября. Ситуация аналогична той, что произошла несколькими часами ранее на Лиговском проспекте – горят перекрытия и крыша. По данным ГУ МЧС, огонь охватил 20 квадратных метров кровли.

Местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что днем на крыше велись ремонтные работы. Также очевидцы пишут, что наверху якобы расположены газовые баллоны, и что пожарным удалось справиться с огнем.

«Пожарные машины во дворе не смогли подъехать. В кармане стоит много пожарных, «скорая», и только что подъехала реанимация», – пишут в комментариях.

Напомним, на углу Лиговского проспекта и Свечного переулка минувшим вечером загорелась крыша жилого дома. По данным с сайта ГУ МЧС по Петербургу, пожар локализован.