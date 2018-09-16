Бывший топ-менеджер «Новатэка» проследит за экологией Петербурга

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин закрепил своего первого заместителя, в прошлом члена правления «Новатэка», Дениса Храмова за Петербургом и Ленобластью. Новый куратор будет отвечать за экологические вопросы регионов. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября из перечня, опубликованного на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии России.

Дмитрий Кобылкин поделил 85 субъектов РФ между семью заместителями, определив по 12-13 субъектов каждому. Первому заместителю Минприроды Денису Храмову в числе прочих достались Петербург и Ленинградская область.

Глава Минприроды надеется, что распределение персональных зон ответственности позволит лучше контролировать экологическую политику и быстро реагировать на проблемы.

По замыслу министра, его первый заместитель Денис Храмов будет следить за тем, как главы регионов исполняют майский указ президента Владимира Путина в части экологии. Куратор возьмёт под личный контроль «зеленые» мероприятия и возведение объектов, обозначенных в национальном проекте «Экология» до 2024 года. Среди них создание современной инфраструктуры по обращению с отходами, устранение незаконных свалок, сокращение вредных выбросов, повышение качества воды и другие.

Принцип, по которому шло распределение замов по субъектам, в Минприроды не уточняют.