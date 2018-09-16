ДТП в Репино: кто владеет «Инфинити», и сколько на ней штрафов

Некоторую информацию об автомобиле, сбившем женщину и въехавшем в супермаркет в Репино 15 декабря, выяснила «Фонтанка». Напомним, момент ДТП попал на видео.

По нашим данным, тёмно-бордовый Infiniti QX80 зарегистрирован на фирму – ООО «Петербургская энергосберегающая компания». На её сайте указано, что она занимается созданием и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами и комплексными решениями вопросов энергосбережения и повышения энергоэфективности. Среди клиентов – Обуховский завод, «Петрович», «Данон», порт Находка, «Сити Молл», «Гранд Каньон».

Сама «Инфинити» 2015 года выпуска, ПТС выдан в апреле 2016 года. Её мощность – 405 л.с. Такую модель, трёхлетнюю, можно купить примерно за 3 миллиона рублей или чуть меньше.

Штрафов за «Инфинити» числится немного, по паре в 2016 и 2017 годах, и нарушения не самые серьёзные – по 500 рублей.

В соцсетях тем временем продолжают обсуждать обстоятельства аварии. Вместе с водителем в «Инфинити» находилась, как говорят, супруга лет 60 на вид с собачкой; обоих увезла полиция.

Про погибшую женщину пишут, что это не была пенсионерка. «Женщина была молодая. Она прошла мимо нас за пару секунд до трагедии. На видео справа мужчина хватает ребенка, это мы. Видели всё. За рулем был пожилой мужчина, рядом с ним женщина сидела», – рассказывает Марина в группе «Куоккала – Репино. Страницы истории» «ВКонтакте».

Антон из «ДТП и ЧП» видел двух человек под автомобилем: «Молодого парня затянуло под этот «инфинити когда он выходил из супермаркета. Он лежал прямо под машиной. Мы пытались его вытащить, – пишет Антон, а потом добавляет, – женщина лежала под днищем машины. Рюкзак натянут на голову. Кроссовки валялись неподалёку. Чья-то мама. 39 лет. <> Я разговаривал с его <водителя> женой, которая сидела пассажиром. Она сказала, что его подперли с обоих сторон, и он не знал что делать».

Также звучат предположения о том, почему машина рванула вперёд. Ранее очевидцы писали, что якобы заклинило педаль газа. «Ничего там не заклинило, – уверен Андрей. – Он сдавал назад, потом, видимо, решил пропустить «Мерс», который заезжал и дернулся вперед, «мерин» уже поехал прямо, а дед нажал на газ со всей силы вместо тормоза, хотел опять заднюю включить». «Он задом выруливал, потом решил подать вперёд – освободить проезд задним, и его понесло», – считает Игорь.

Отметим, что это только предположения. Точные обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.