18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 68.28р
79.95р
00:47 16.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
16.09.2018 00:10
Печать

ДТП в Репино: кто владеет «Инфинити», и сколько на ней штрафов

Некоторую информацию об автомобиле, сбившем женщину и въехавшем в супермаркет в Репино 15 декабря, выяснила «Фонтанка». Напомним, момент ДТП попал на видео.

По нашим данным, тёмно-бордовый Infiniti QX80 зарегистрирован на фирму – ООО «Петербургская энергосберегающая компания». На её сайте указано, что она занимается созданием и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами и комплексными решениями вопросов энергосбережения и повышения энергоэфективности. Среди клиентов – Обуховский завод, «Петрович», «Данон», порт Находка, «Сити Молл», «Гранд Каньон».

Сама «Инфинити» 2015 года выпуска, ПТС выдан в апреле 2016 года. Её мощность – 405 л.с. Такую модель, трёхлетнюю, можно купить примерно за 3 миллиона рублей или чуть меньше.

Штрафов за «Инфинити» числится немного, по паре в 2016 и 2017 годах, и нарушения не самые серьёзные – по 500 рублей.

В соцсетях тем временем продолжают обсуждать обстоятельства аварии. Вместе с водителем в «Инфинити» находилась, как говорят, супруга лет 60 на вид с собачкой; обоих увезла полиция.

Про погибшую женщину пишут, что это не была пенсионерка. «Женщина была молодая. Она прошла мимо нас за пару секунд до трагедии. На видео справа мужчина хватает ребенка, это мы. Видели всё. За рулем был пожилой мужчина, рядом с ним женщина сидела», – рассказывает Марина в группе «Куоккала – Репино. Страницы истории» «ВКонтакте».

Антон из «ДТП и ЧП» видел двух человек под автомобилем: «Молодого парня затянуло под этот «инфинити когда он выходил из супермаркета. Он лежал прямо под машиной. Мы пытались его вытащить, – пишет Антон, а потом добавляет, – женщина лежала под днищем машины. Рюкзак натянут на голову. Кроссовки валялись неподалёку. Чья-то мама. 39 лет. <> Я разговаривал с его <водителя> женой, которая сидела пассажиром. Она сказала, что его подперли с обоих сторон, и он не знал что делать».

Также звучат предположения о том, почему машина рванула вперёд. Ранее очевидцы писали, что якобы заклинило педаль газа. «Ничего там не заклинило, – уверен Андрей. – Он сдавал назад, потом, видимо, решил пропустить «Мерс», который заезжал и дернулся вперед, «мерин» уже поехал прямо, а дед нажал на газ со всей силы вместо тормоза, хотел опять заднюю включить». «Он задом выруливал, потом решил подать вперёд – освободить проезд задним, и его понесло», – считает Игорь.

Отметим, что это только предположения. Точные обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.

Справка:

По данным ГИБДД, 15 сентября около 17:25 у дома 1 по улице Нагорная в Репино 68-летний мужчина (1950 года рождения) на автомобиле «Инфинити», отъезжая от места парковки у супермаркета, не справился с управлением и въехал в дверь магазина. Погибла женщина, пострадали два человека.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.09.2018 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает озеленять «Образцовые кварталы»

В апреле этого года началось строительство малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4». Спустя несколько месяцев все три дома, входящие в состав ЖК, стоят под кровлей. К концу недели будет окончен монтаж оконных блоков, ведутся работы по утеплению фасадов, идет монтаж теплых полов.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ