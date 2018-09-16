В Госдепе оценили российское «чувство юмора»

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер ответил на вопрос украинской прессы о том, как он расценил интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери – Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», – цитирует дипломата украинское информагентство UNN 15 сентября.

Напомним, 13 сентября двое граждан России, которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала офицерами ГРУ Минобороны России, дали интервью телеканалу Russia Today.

Их выступление не убедило Лондон – замглавы МВД Великобритании сравнил Петрова и Боширова с героями «Улицы Сезам», несущими чепуху, а представитель Мэй назвал обнародованное интервью «оскорбительным». Россияне же подошли к трактовке телешоу с креативом.