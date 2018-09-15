Сборная РФ выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в многоборье среди групп на чемпионате мира, который проходит в Болгарии, сообщает 15 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова по сумме двух упражнений опередили команду Италии на 1,475 баллов.

Для наших гимнасток эта медаль стала 11-ой на турнире. В активе российской сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Чемпионат мира завершится 16 сентября, когда группы разыграют медали в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Группы. Многоборье

1. Россия – 46,300.

2. Италия – 44,825.

3. Болгария – 42,050.