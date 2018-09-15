OMG? Нет, AMG! Самый мощный Mercedes поступит в продажу этой осенью

Если у вас есть 150 000 евро, и вы раздумываете, куда бы их потратить, то Mercedes-Benz предлагает практически бесспорное решение: новое спортивное купе Mercedes-AMG GT 4-door. Как сообщает Motor1, машина уже пошла в производство.

Несмотря на то, что это «спортивное» и «купе», на самом деле новый Mercedes сочетает динамику и управляемость, позволяющую не посрамиться на гоночной трассе с комфортом автомобиля класса Gran Turismo — во всяком случае так уверяет нас пресс-релиз производителя. На данный момент это самый мощный автомобиль во всем модельном ряду Mercedes, Мощность его 8-цилиндровго 4-литрового V-образного двигателя достигает 640 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до сотни за «какие-то» 3,2 секунды.

Чтобы совладать с такой мощью, естественно, необходимы полный привод и система распределения усилия 4MATIC+, плюс полный набор топовых электронных «свистелок и сопелок», вроде «полностью цифрового кокпита», кожаного спортивного руля и кожаных спортивных сидений, светодиодных головных и задних фонарей, хай-эндовской мультимедийной системы и подсветки салона с 64 цветами по выбору.

Это третья собственная разработка подразделения Mercedes, занимавшегося раньше только тюнингом серийных «Мерсов». Первой был Mercedes SLS AMG — «наследник» знаменитой Mercedes 300 SL Gullwing, знакомой нам по фильму «Мертвый сезон». За ней последовал двухдверный спортмобиль Mercedes-AMG GT, который прямо создавался как «конкурент Porsche 911» и считался «более доступным», чем SLS AMG. Новинка же, Mercedes-AMG GT 4-door Coupe, скорее должна составить конкуренцию Porsche Panamera.

Остается только дождаться, когда этой осенью машина должна появиться у дилеров.