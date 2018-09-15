ЦБ описал три сценария для российской экономики, в том числе «санкционный»

Три возможных сценария развития российской экономики – базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый – обозначил Центральный банк России в опубликованном 15 сентября докладе о кредитно-денежной политике, о котором «Фонтанка» уже писала.

В качестве базового сценария рассматривается тот, при котором произойдет «плавное снижение цен на нефть с текущего уровня свыше 70 долларов США за баррель до 55 долларов США за баррель в 2020-2021 годах». В таком случае ослабление рубля, произошедшее в 2018 году, продолжит сказываться на инфляции, которая на конец 2019 года составит 5-5,5 процентов.

По сценарию с неизменными ценами на нефть курс рубля должен вырасти, что приведет к удешевлению импортных товаров. И это повлечет за собой расширение внутреннего спроса и опять-таки инфляции. В итоге темп роста потребительских цен будет примерно тем же, что и в первом случае, правда, темп роста ВВП в 2019 году поднимется до полутора-двух процентов.

Названы в докладе и условия для перехода к рисковому сценарию: это «существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России». А также – падение цены на нефть до 35 долларов за баррель в 2019 году и ее сохранение на этом уровне в дальнейшем. По мнению экономистов, это приведет в 2019 году к ускоренному оттоку капитала и росту цен, отрицательному темпу прироста ВВП и ужесточению денежно-кредитной политики. При этом к 2021 году по мере адаптации экономики к новым условиям экономисты ждут сближения с базовым сценарием.

«В части бюджетной политики в рисковом сценарии существует неопределенность с исполнением планов по финансированию дефицита», – признали в ЦБ, связав это с ограниченными возможностями размещения облигаций федерального займа и еврооблигаций в запланированных объемах.