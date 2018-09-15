Разборки на Гражданском: один мужчина зарезан, другой – в тяжёлом состоянии

Конфликт троих мужчин завершился поножовщиной в Калининском районе Санкт-Петербурга поздним вечером 15 сентября.

По данным «Фонтанки», в одиннадцатом часу вечера недалеко от дома 75 по Гражданскому проспекту поссорились трое мужчин. Как сообщили нам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в ходе перебранки был использован нож. В итоге один из участников разборки погиб, второй тяжело ранен, а третий скрылся с места происшествия.

Очевидцы утверждают, что слышали стрельбу, в полиции это опровергают. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.