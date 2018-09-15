«Обычный бизнес»: Волкер осудил войну на Донбассе и заявил о готовности продавать Украине оружие

На ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 15 сентября напомнил, что конфликт на Донбассе не заморожен и «имеет ужасное влияние на местное население». «Он продолжается каждую ночь, каждый день», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Также дипломат заявил, что Вашингтон готов обсудить с Россией ввод миротворцев в зону конфликта для обеспечения «реальной безопасности».

При этом на том же форуме, по данным издания, Волкер рассказал о готовности своей страны продавать Украине оружие – в зависимости от ее потребностей. В том числе летальное, что ранее, при администрации президента Барака Обамы, не было разрешено. Также против поставок летального вооружения воюющей страны высказывались представители европейских стран.

По информации «Укринформ», Волкер охарактеризовал возможное партнерство как «обычный бизнес».